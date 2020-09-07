Экс-президент Грузии, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили согласился занять должность премьер-министра Грузии в случае победы оппозиции на парламентских выборах 31 октября. Об этом он написал в Facebook 7 октября.

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«Cейчас парламентские выборы не проводятся в Украине, а проводятся в Грузии. Естественно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий кризис, в котором сейчас находится Грузия», – написал он.

Саакашвили отметил, что продолжает выполнять функции главы исполнительного комитета Национального совета реформ в Украине.

«Мы готовимся к очередному заседанию Нацсовета, у нас есть очень важная повестка дня. Мы предложим на заседании комплексные реформы Надропользования, Подключения к электричеству, Судебную реформу и реформу ГАСКа [Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля]. Кроме того, вскоре парламент рассмотрит предложенные нами ранее Реформу таможни, введение Налога на выведенный капитал и Реформу приватизации», – подчеркнул Саакашвили.

Он также добавил, что не выбирает между двумя странами

«Моя борьба продолжается и там, и там», – подытожил Саакашвили.

Minval.az