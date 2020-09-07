Бывшего замминистра здравоохранения Армении Ваана Погосяна арестовали, еще двенадцать человек проходит с ним по делу о присвоении и растрате государственных средств и получении взятки, приводит «Спутник» сообщение пресс-службы Генпрокуратуры республики.

Дело в том, что Погосян был привлечен к делу о присвоениях и растрате госсредств в ГНКО «Национальный центр по борьбе с туберкулезом» и злоупотреблении должностными полномочиями в марте 2019 года. Тогда суд применил в качестве меры пресечения залог в размере 5 миллионов драмов (десять тысяч долларов). Однако 11 августа обвинение Погосяна было дополнено статьей о взяточничестве.

Согласно обвинению, будучи заместителем министра, Погосян организовывал и руководил одной из программ, которая осуществлялась за счет средств Глобального фонда и Агентства развития США, однако при содействии глав двух ЗАО, одной общественной организации и центра присвоил средства в размере 78 миллионов драмов (более 160 тысяч долларов).

Кроме этого, говорится в материалах следствия, Погосян фиктивно принял на работу двух сотрудников и присвоил их зарплату в размере 8,4 миллиона драмов (порядка 18 тысяч долларов).

Он также потребовал от главы центра за счет бюджетных средств и для нужд центра приобрести автомобиль стоимостью в 17,6 миллиона драмов (порядка 36 тысяч долларов), который присвоил, вместе с этим требовал проводить за счет центра все расходы, в том числе на топливо.

16 августа 2020 года суд отказался арестовывать Погосяна, однако 7 сентября сторона обвинения представила жалобу с требованием ареста и Апелляционный суд удовлетворил ее.

Кроме Погосяна по данному делу проходят еще 12 человек, в том числе директор центра Армен Айрапетян, в отношении которых избраны альтернативные меры пресечения.

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