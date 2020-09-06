Новый тайфун «Хайшен» надвигается на Приморский край и должен прибыть в регион 7–8 сентября. Туда направлены дополнительные группировки сил и средств МЧС, отмечается на сайте пресс-службы регионального правительства.

— Дополнительные группировки сил и средств готовы и уже выдвинулись в районы края: Уссурийск, Хасанский, Шкотовский, Октябрьский районы, а также другие территории, где прогнозируется наибольший удар стихии, — сказано в сообщении.

Тайфун «Хайшен» зайдёт в регион утром 7 сентября и начнёт оказывать влияние на территорию Хасанского района.

Согласно прогнозу, «Хайшен» разовьётся до супертайфуна. Ветер в центре может усилиться до 80 м/с. Ожидается большое количество осадков, местами грозы.

Minval.az