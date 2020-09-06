Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью газете Financial Times призвал Евросоюз оказать белорусской оппозиции «конкретную помощь».

«Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши меры фрагментарны и не производят никакого впечатления на общество или людей, находящихся у власти», — отметил он.

Линкявичюс предупредил, что, если страны ЕС «не будут верны национальным обязательствам», это разрушит их собственный фундамент.

По его словам, бездействие Евросоюза в ситуации с Беларусью «подрывает» внешнеполитический авторитет альянса.

Литовский министр призвал «поддержать демократию» в Белоруссии и противостоять влиянию России.

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