Тысячи участников «Марша единства», проходящего днем 6 сентября в центре Минска, подошли к Дворцу Независимости — резиденции Александра Лукашенко.

Демонстрантам преградил путь кордон омоновцев, перед которым лежит цепь из колючей проволоки. За силовиками видна спецтехника, сообщает Tut.by.

Протестующие ведут себя мирно, но скандируют «Уходи». Где находится сам Лукашенко, неизвестно.



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Акции протеста оппозиции начались в Минске и других городах Беларуси. Об этом сообщают белорусский портал TYT.by, а также Tlegram-канал Nexta Live.

Nexta Live анонсировала проведение «Марша единства» по всей стране накануне. Его участники должны были собраться на центральных улицах своих городов. К проведению очередной протестной акции 5 сентября также призывала соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская.

В центре Минска жители начали собираться в группы по несколько десятков и сотен человек еще в утренние часы. Затем они выдвинулись в сторону площади Независимости. Дворы вдоль проспекта Независимости перекрыты представителями силовых структур. Они выборочно останавливают протестующих для проверки.

В пресс-службе МВД республики ранее сообщили, что в связи с намечающимися акциями в Минске будут перекрыты проспекты. Как пишет TYT.by, с самого утра в белорусской столице очевидцы видели военную технику. Часть станций метро закрыта, а центральная площадь города оцеплена.

Портал пишет, что «Марш единства» также начался в Гродно. Там произошли столкновения с представителями ОМОНа. Силовики с применением силы задержали несколько человек.

Minval.az