Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова возглавила кафедру международной и национальной безопасности Дипломатической академии, — сообщается сегодня в официальном аккаунте учебного заведения в Instagram.

«Поздравляем директора Департамента информации и печати МИД России М.В.Захарову с назначением на должность заведующей кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России», — говорится в сообщении.

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел РФ — государственный вуз, один из старейших центров в мире по подготовке дипломатических работников, датой ее основания считается 29 июля 1934 года, напоминает ТАСС. Академия готовит специалистов в области международных отношений, экономики (в том числе мировой), политологии, юриспруденции и международного права.

Minval.az