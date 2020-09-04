Владимир Жириновский раскритиковал позицию Вильнюса в отношении Минска.

«Литва ведет себя крайне активно. Практически открытым текстом говорят о разделе Беларуси без (Александра) Лукашенко. Мечтают о Речи Посполитой», — написал он в Telegram.

При этом лидер ЛДПР напомнил, что сейчас Литва живет по конституции 1938 года, когда столицей страны был не Вильнюс, а Каунас. Вместе с тем он отметил, что в стране после 1989 года прошла «десоветизация».

«Так что раз речь об историческом ревизионизме, то Литве, ради чистоты совет, нужно не брать, а отдать Беларуси и Вильнюс, и Клайпеду», — написал политик.

Накануне президент Александр Лукашенко заявил, что Литве следует заниматься своими проблемами и не лезть в дела соседей, которые к ней хорошо относились и «в какой-то степени кормили и кормят», напоминает РИА Новости.

Подобную реакцию политика вызвало заявление главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, который сообщил, что Вильнюс утвердил план помощи жителям Беларуси. Этот план предусматривает оказание помощи в трудоустройстве на территории Литвы и содействие в получении виз.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Литва в ситуации с протестами в Беларуси перешла все рамки приличия. По словам министра, у Москвы есть основания полагать, что Вильнюс и Светлана Тихановская работают «не совсем демократическими методами».

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