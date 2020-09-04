Генпрокуратура Армении снова представила в суд ходатайство об аресте бывшего посла в Ватикане, зятя экс-президента Сержа Саргсяна Микаела Минасяна, информирует «Спутник».

Как сообщил в Facebook адвокат Минасяна Амрам Макинян, прокуратура снова ходатайствовала об аресте, при том, что две недели назад отозвала свое обращение, направленное на рассмотрение судье Марине Мелконян.

«После этого правоохранительные органы, не осуществив никаких следственных действий, выждали две недели и снова представили ходатайство об аресте Минасяна», — написал Макинян.

Сначала оно было направлено судье Армине Меликсетян, однако назначенное ею накануне заседание почему-то не состоялось.

«А сегодня в 17:00 стало ясно, что ходатайство перенаправлено судье Манвелу Шахвердяну», — написал Макинян.

По его словам, возникает резонный вопрос: есть ли хотя бы одна причина для отклонения ходатайства об отводе судьи.

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