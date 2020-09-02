Мэрия Тбилиси объявляет тендер на обустройство туристической инфраструктуры на телевизионной вышке на горе Мтацминда.

На высоте примерно 70 м планируется создать смотровую площадку, откуда будет открываться панорамный вид на город. Кроме того, там появится ресторан.

Мэр грузинской столицы Каха Каладзе заявил, что реализация этого проекта сделает телевышку привлекательным и интересным объектом для туристов. «Это место станет привлекательным не только для жителей нашего города, но и для туристов», — уверен он.

Градоначальник поручил своему заместителю Ираклию Хмаладзе активно взаимодействовать с представителями бизнеса, чтобы заинтересовать их модернизацией телевышки. «По нашим расчетам, на реализацию проекта понадобится от 10 до 15 миллионов лари», — приводит его слова Sputnik Грузия.

Тбилисская телевышка — отдельно стоящее на естественном возвышении (гора Мтацминда) сооружение. Она имеет необычную форму — основной ствол башни вместе с двумя «подпорками» образует в проекции треугольник. Ее высота — 274,5 м над поверхностью горы, а высота над уровнем моря — 719,2 м.

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