Министерство обороны Армении намерено объявить тренировочную мобилизацию резервистов. Соответствующий проект включен в повестку заседания правительства, которое состоится 3 сентября, уточняет «Спутник».

В мобилизации примут участие находящиеся в резерве рядовые, прапорщики и представители офицерского состава. Мобилизация продлится три месяца — с 15 сентября по 15 декабря.

В сборах будут участвовать 786 граждан, из которых 524 — рядовые, 82 — прапорщики, 180 — офицеры. Длительность учений по каждой специальности составит 7-9 дней.

Минобороны обосновывает необходимость проведения учебных сборов тем, что в последние годы Вооруженные силы Армении пополнились новым вооружением и военной техникой, следовательно, возникла необходимость привести в соответствие с существующими видами вооружения качество профессиональной подготовки резервистов.

Minval.az