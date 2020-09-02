Жена телеведущего «России 1» Сергея Брилева Ирина получила гражданство Великобритании, сообщает «МБХ медиа».

Соответствующую информацию издание обнаружило в базе данных британских юридических лиц — запись о получении гражданства была внесена 2 июля в историю компании «Ibba Productions», которая зарегистрирована на Брилеву.

О том, что британское гражданство есть у самого Брилева, стало известно в конце 2018 года после публикации расследования ФБК Алексея Навального. Телеведущий не стал отрицать наличия британских документов, напоминает «Медуза».

Брилев заявлял, что не нарушал никаких законов, но на самом деле он дважды незаконно входил в общественные советы — сначала при МВД, потом при Минобороны (это запрещено делать людям с двойным гражданством). Через четыре месяца после расследования ФБК Брилева исключили из общественного совета при Минобороны.

Minval.az