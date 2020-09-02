Президент Беларуси Александр Лукашенко не согласовывал со своим российским коллегой Владимиром Путиным свое заявление о готовности совместно с Россией дать вооруженный ответ в случае внешней агрессии против его страны.

«Нет, он такие заявления не согласовывает, и нет никакой необходимости», — сказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что «любая внешняя угроза для члена ОДКБ представляет собой внешнюю угрозу для всей организации».

«Аналогично есть соответствующее положение и в договоре о Союзном государстве», — добавил Песков, слова которого приводит «Интерфакс».

Minval.az