Айшат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, назначена на должность первого заместителя министра культуры республики. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

«Я знаю, что она ярко выраженная сторонница пути возрождения истинных чеченских ценностей и со всей серьезностью и ответственностью подойдет к выполнению новых обязанностей. Убежден, что Айшат справится с поставленными задачами. Желаю ей удачи и больших успехов на этом пути!» — написал он.

Кадыров отдельно отметил ее вклад в развитие Чеченской государственной филармонии.



Айшат Кадыровой 21 год. Она училась на экономическом факультете Чеченского государственного университета. Еще до окончания школы стала хафизом — человеком, который знает Коран наизусть. Также она возглавляет модный дом Firdaws, который основала супруга главы Чечни Медни Кадырова, отмечает «Дождь».

В марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил ее медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» за вклад в развитие национальной культуры и искусства.

Minval.az