В городе Бугульма в Татарстане застрелен бизнесмен Евгений Деданин, который два года назад убил напавших на него грабителей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Евгений Деданин и его жена Олеся

Стрелявший задержан; по данным Baza, его зовут Араик Мирзонян, ему 54 года. Издание уточняет, что Деданин был застрелен неподалеку от офиса своей фирмы. Мотивы преступления пока неясны.

Араик Мирзонян

В сентябре 2018 года в дом Деданина залезли вооруженные грабители, которые связали его и стали требовать деньги под угрозой расправы. Бизнесмену удалось освободиться, после чего он смертельно ранил преступников кухонным ножом. На Деданина завели дело о превышении самообороны, но позже прокуратура признала возбуждение дела незаконным. Грабители посмертно были признаны виновными в разбойном нападении, их сообщник, ожидавший их в момент ограбления в машине, получил шесть лет колонии.

Minval.az