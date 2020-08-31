Выборы в парламент Грузии и в Верховный совет Аджарии состоятся 31 октября. Соответствующее распоряжение подписала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Вместе с назначением даты проведения выборов сегодня в республике официально стартовала предвыборная кампания.

Согласно Конституции, очередные парламентские выборы проводятся в последнюю субботу октября в год истечения полномочий парламента предыдущего созыва.

Предстоящие выборы «имеют особое значение», они «должны подтвердить нашу демократичность», заявила Зурабишвили.

Обращаясь к гражданам Грузии, президент призвала провести «этот период, эти два месяца, которые у нас впереди до выборов», «как можно спокойно». «Мы уже прошли пандемию и довольно тяжелый год, очень важно спокойно подготовиться к выборам», — приводит слова Зурабишвили Sputnik Грузия.

Предстоящие выборы в парламент состоятся по новой смешанной системе — 120 депутатов будут избраны по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. Сейчас регистрацию для участия в них уже прошли 59 непарламентских партий.

Minval.az