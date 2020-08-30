Как уже сообщалось, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели сегодня телефонный разговор.
Главы государств, в частности, договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, сообщает RT.
Как уже сообщалось, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели сегодня телефонный разговор.
Главы государств, в частности, договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, сообщает RT.
Дата: 2020/08/30 18:25
Раздел: Бывший СССР
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