30 августа в Казахстане празднуется День Конституции, с праздником жителей республики поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Ровно 25 лет назад по инициативе первого президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева был принят ныне действующий Основной закон страны. В истории нашей государственности была открыта новая страница, которая определила магистральный путь развития Республики Казахстан в сложных геополитических условиях», — цитирует его «Спутник».

Он добавил, что конституция Казахстане соответствует духу времени, актуальным запросам граждан и обладает мощным созидательным потенциалом для дальнейших эволюционных преобразований политической системы и социально-экономических отношений.

«Уверен, вместе, опираясь на прочные конституционные основы государства, обеспечивая общественное согласие и политическую стабильность, продолжая конструктивный диалог с гражданским обществом, мы преодолеем текущие трудности и достигнем поставленных целей!» — сказал Токаев.

В честь Дня Конституции жители республики отдыхают три дня, с 29 по 31 августа. Из-за пандемии все празднования проходят онлайн, массовые мероприятия в Казахстане еще запрещены.

Minval.az