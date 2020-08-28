Глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что захоронение тела Владимира Ленина является лишь вопросом времени.

«Конечно, отношение Церкви и большинства верующих людей и к деятельности Ленина, и к его мавзолею — понятно и однозначно. Я лично убежден, что в данном случае — это вопрос времени. Тем более, что это, в общем-то, такая коммунистическая пародия на нетленные мощи святых», — цитирует «Газета.ру» Легойду.

При этом он призвал проявить снисхождение к тем людям, для кого захоронение пролетарского вождя может обернуться трагедией.

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