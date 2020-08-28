Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что в социальных сетях встречает фейковые аккаунты, зарегистрированные от ее имени. Об этом она написала в Instagram 28 августа.
«Это мой кот. И он, как и я, не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты. В последнее время уже несколько раз встречала якобы «мои» сообщения или комментарии в соцсетях и Telegram-каналах. Понимаю, что не могу на это влиять: они будут появляться независимо от моего желания или согласия. Но очень не хочу, чтобы один из таких фейков кого-то обидел или обманул», – отметила Зеленская в посте.
Она подчеркнула, что представлена в двух социальных сетях: в Instagram и Facebook.
«Других официальных страниц в любых соцсетях или Telegram-каналов, как и канала в YouTube, у меня нет. Если что-то изменится, обязательно сообщу», – пообещала первая леди.
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Це – мій кіт. І він, як і я, не радий, що в мережі з’являються фейкові акаунти 😠 ⠀ Останнім часом уже декілька разів натрапляла на нібито «мої» дописи або коментарі в соцмережах і Telegram-каналах. Розумію, що не можу на це впливати: вони з’являтимуться, незалежно від мого бажання чи згоди. Але дуже не хочу, щоб один з таких фейків когось образив чи ввів в оману. ⠀ Тому – офіційно про мене в соцмережах. ⠀ У мене є сторінка у Instagram (допис на якій ви власне зараз і читаєте 😉) та в Facebook. Уся інформація «з перших уст» – тут. ⠀ Інших офіційних сторінок у будь-яких соцмережах або Telegram-каналів, як і каналу в YouTube, у мене немає. Якщо щось зміниться – обов’язково повідомлю! ⠀ А всім моїм підписникам у Facebook та Instagram дякую, що ви зі мною ❤️