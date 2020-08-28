Решение Украины поставить на паузу диалог с Беларусью наносит ущерб двусторонним отношениям, заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

«Беларусь не ставила диалог с Украиной на так называемую паузу — это ведь не просто нажатие кнопки на проигрывателе. Это конкретный ущерб для тесных многогранных отношений двух соседних государств», — говорится в заявлении, текст которого приводит RT.

В Беларуси напомнили, что «даже в очень непростые годы» для Украины не ставили под сомнение суверенитет, независимость и территориальную целостность соседнего государства, а также право на самостоятельный путь.

В то же время в Минске отметили, что, несмотря на заявления Киева о политике невмешательства в дела Беларуси, Украина публично признаёт «координацию своей официальной позиции с политическим руководством ЕС и США» и призывает к проведению новых президентских выборов в соседней стране.

«На наш взгляд, это неприкрыто демонстрирует пределы самостоятельности в принятии решений… Ответственность за возможные последствия этого шага лежит полностью на украинской стороне, а также, как мы видим, на её более старших внешнеполитических партнёрах», — подчеркнули в МИД Беларуси.

Minval.az