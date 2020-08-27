Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло постановление о введении санкций в связи с ситуацией в Беларуси.
«Целью санкций является запрет на въезд лиц, в отношении которых есть основания считать, что они ответственны за фальсификацию итогов голосования, насилие или нарушение прав человека в Беларуси или помогали этому», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства.
Правительство желает «держать подальше от территории Эстонии лиц, ответственных или содействовавших фальсификации итогов голосования в Беларуси, насилию или нарушению прав человека». «В то же время санкции не должны нанести ущерба обычным гражданам Беларуси», — подчеркивает правительство.
В документе говорится, что «Эстония не признает итоги прошедший 9 августа президентских выборов в Беларуси, они не были свободными и честными».
Список лиц, пропавших под санкции, будет установлен отдельным решением министра иностранных дел.