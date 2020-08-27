В Минске на площади Свободы задержали для выяснения личностей 13 журналистов, в том числе из Reuters, Associated Press, ТАСС.

«Журналисты задержаны для выяснения личностей. Их везут в РУВД», — заявила агентству «Интерфакс-Запад» официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По информации портала tut.by, в частности на площади Свободы были задержаны журналисты TUT.BY, «Радио Свободы», Reuters, «Нашей Нивы», AP, БелаПАН, «Белсат», ТАСС.

Издание «МБХ медиа» со ссылкой на своего корреспондента также сообщает, что «в Минске на площади Свободы милиция «для проверки документов» завела в микроавтобус корреспондента «МБХ медиа» и еще около 10 журналистов».

По данным издания, «журналистов привезли в Октябрьский РОВД, всего задержано около 20 человек».

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