Литва не считает возможным для себя вмешательство во внутренние дела Беларуси, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«Единственным делом, в которое мы действительно вмешались, стала помощь людям, жизни и здоровью которых угрожала опасность», — цитирует ТАСС Линкявичюса.

Он отметил, что помощь этим людям не является вмешательством во внутренние дела страны.

Глава МИД также подтвердил, что некоторые белорусские оппозиционеры находятся в Литве.

По его словам, Вильнюс поддерживает их требования.

«Мы поддерживаем их в поиске выхода из политического и морального тупика… Они не стремятся захватить власть, они хотят начать диалог», — добавил министр.

Minval.az