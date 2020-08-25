Президент Украины Владимир Зеленский мог знать о плане спецоперации по захвату наемников ЧВК «Вагнера» с марта. Докладывали о ходе подготовки операции бывший глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины (МО) Василий Бурба и глава Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины (СБУ) Руслан Баранецкий, рассказал украинский координатор спецоперации по задержанию наемников на условиях анонимности.

«Две ключевые лица, представлявшие свои органы, которые принимали участие в спецоперации – ГУР МО и СБУ – Баранецкий и Бурба. Это те люди, которые докладывали. Они говорили, а их слушали и уже отвечали. Баканов (экс-глава СБУ) никогда эту тему не обсуждал с Зеленским», – сказал он. Его слова приводит «Гордон» со ссылкой на Mind.

По его словам, он не доверял главе Офиса президента Андрею Ермаку.

«А кто в этой стране доверяет Ермаку?», – спросил он во время интервью.

Координатор уточнил, что материалы спецоперации о задержании вагнеровцев поступили из ГУР МО.

«Исходя из материалов дела, поступивших в СБУ, можно сделать вывод, что указанные материалы содержат даты еще прошлого года. Примерно летом прошлого года эта операция началась, я подозреваю», – прокомментировал мужчина.

Minval.az