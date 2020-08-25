Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с российским президентом Владимиром Путиным.

«Я разговаривал с российским президентом как раз перед вступлением в силу перемирия. Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим», — сказал глава государства (цитата по Euronews).

При этом он подчеркнул, что этого недостаточно.

«Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить, и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны – это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это», — добавил он.

Как отметил Зеленский, без диалога не будет результата.

«Это я понимаю очень ясно. Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо – не будет и мирного результата. Я в этом убеждён», — заключил он.

Minval.az