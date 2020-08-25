Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел освобожден от должности и назначен главой Кубанской митрополии, где заменит умершего после заражения COVID-19 митрополита Исидора. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности», — написал он в своем Telegrам-канале.

Новым экзархом Беларуси назначен епископ Вениамин, который продолжит управлять и руководимой им до сих пор Борисовской епархией.

Митрополиту Павлу 67 лет, он занимал пост главы Белорусской православной церкви с 2013 года. После прошедших 9 августа в Беларуси выборов президента он поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на этот пост, однако позднее появились слухи, что свое поздравление митрополит отозвал. Минской епархии даже пришлось официально эти слухи опровергать, информирует РБК.

В середине августа митрополит Павел обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие, позднее он посещал в больнице людей, пострадавших во время акций протеста, и призывал их не падать духом.

Епископу Вениамину 51 год. Он закончил Минскую духовную семинарию и Минскую духовную академию, епископом Борисовским стал в 2010 году. В 2015 году был награжден премией президента Беларуси «За духовное возрождение», в 2018 году — нагрудным знаком МВД Беларуси «За садзейнiчанне», а также орденом преподобного Серафима Саровского III степени от РПЦ.

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