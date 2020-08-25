Глава министерства обороны Беларуси Виктор Хренин предупредил президента Александра Лукашенко об угрозе свержения силами Североатлантического альянса.

По словам министра, «деструктивные силы, курируемые спецслужбами стран Запада», могут проникнуть в Беларусь «путем просачивания через западную границу». При этом действия силовиков, подчиняющихся Лукашенко, на Западе будут подавать как «геноцид белорусского народа», считает глава Минобороны. Его слова приводил «Интерфакс».

Восемнадцать истребителей F-16 готовы взлететь с расположенных в Польше аэродромов, чтобы свергнуть Лукашенко, добавил Хренин. В случае агрессии НАТО армия задействует силы быстрого развертывания для отпора врагу, отметил министр в ходе своего доклада, транслировавшегося телевизионным каналом «Беларусь-1».

Minval.az