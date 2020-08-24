Мировой суд района Южное Медведково в Москве решил приостановить производство по уголовному делу Алексея Навального о клевете в связи с его болезнью.

Как отметила в постановлении судья Вера Акимова, подсудимый не явился в суд, так как болен.

«Данная информация общеизвестна, следует из сообщений СМИ. Имеются основания для приостановки производства по делу до его выздоровления… Таким образом, производство по делу приостановить, меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить прежней», — приводит ее слова РИА Новости.

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