Россия готова обсудить вопрос поставки Армении новой партии современных многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Об этом сказала «Интерфаксу» официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Мария Воробьева. Она отметила, что работа с армянской стороной по этому вопросу продолжается.

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«Тема закупки самолетов будет обсуждаться в случае подтверждения заинтересованности в этом армянской стороной», — сказала Воробьева на вопрос, обсуждается ли продолжение закупок Ереваном истребителей поколения 4+.

Вместе с тем, в Минобороны Армении заявили, что Россия намерена модернизировать находящиеся на вооружении армянской армии штурмовики Су-25.

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