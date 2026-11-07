Лидера кенийской секты «Международная церковь «Благая весть» Пола Маккензи приговорили в Момбасе к 200 годам тюрьмы за убийство 191 человека — 190 детей и одного взрослого, сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, Маккензи приказал последователям голодать до смерти, «чтобы встретиться с Иисусом». Судья Диана Каведза сочла, что он нес «основную уголовную ответственность» за переселение последователей в отдаленное место и приказ голодать до смерти. По ее словам, 183 жертвы умерли от голода, а смерть еще восьми была квалифицирована как убийство. Убийства Каведза назвала «хладнокровными и расчетливыми».

Вместе с Маккензи по делу проходили 28 его последователей, в том числе охранники, следившие за соблюдением голодовки, и могильщики, помогавшие скрывать массовые захоронения. Все, кроме одного, отрицали обвинения, один подсудимый признался и попросил о снисхождении.