Россия продолжает тайные поставки оружия в Армению. По сообщению азербайджанских информагенств, в частности, Day.az, в ночь на 24 августа еще один грузовой Ил-76 ТД (бортовой номер 86837) ВКС России вновь доставил в Армению груз военной техники. Перед этим другой военно-транспортный «борт» — грузовой Ан-30 (бортовой номер RFF7709), взлетев с аэродрома Моздок, прибыл в Ереван, оттуда отправился в сирийскую Латакию. Таким образом, АН-30 пересек воздушные пространства Казахстана, Туркменистана, Ирана, Армении. Полет осуществлялся в условиях строгой секретности, более того, если Иран и Казахстан разрешили пролет, то Туркменистан такого согласия не давал. Следовательно, перевозивший российское вооружение и военную техники Ан-30 летел тайно, вне международных воздушных трасс, без выхода на связь и без координации УВД в зоне Азербайджана и Туркменистана.

Азербайджанские источники напоминают, что еще 15 августа военно-транспортный самолет Ил-76 ВВС России под регистрационным номером RA78847 совершил челночный полет по маршруту Минеральные Воды-Ереван-Минеральные Воды. Пролетев в воздушных пространствах России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Армении, «борт» преодолел 2035 км. Время полета — 3 часа 30 минут. Более того, Ил-76ТД ВВС России, с закрашенным фюзеляжем и нанесенным туда флагом Армении, то есть закамуфлированный под»грузовой борт» ВВС Армении, взлетел из Минвод 15 августа в 15.06 по местному времени. Совершая рейс RFF 8663, самолет направился в Актау (Казахстан). Оттуда на юг, пролетев над туркменским Туркменбаши, иранскими Новшехр и Решт, вошел в воздушное пространство Армении. Далее «борт» был виден над небом армянского Мегри. И наконец, Ил-75ТД приземлился в аэропорту Звартноц в 18.36. Разгрузка самолета заняла 7 часов, и в ночь на 24 августа он отправился домой в Минводы. Грузия, проявив принципиальность, вновь не позволила ВКС России воспользоваться своим воздушным пространством, и самолетам приходится летать кружным путем.

Кроме того, как стало известно в Баку, военно-транспортные Ил-76ТД ВВС России совершили полеты также по маршруту Тегеран-Ереван-Аль Кувейт-Тегеран. Челночный полет под номером QFZ 9959 также осуществлялся скрытно и в режиме секретности.

Всего же за последнее время по маршруту Ростов-Минводы-Актау-Туркменбаши-Новшехр-Решт-Мегри-Ереван и обратно, непосредственно в дни армянской вооруженной провокации на Товузском участке границы и сражу же после нее, были совершены 9 авиарейсов. В самый разгар боев, 17 июля — 2 рейса. По одному рейсу — 18, 20, 27, 29 июля, 4 августа и два рейса 6 августа. Всего же за последние 27 дней из России в Армению было поставлено более 510 тонн груза военного назначения.

Minval.az