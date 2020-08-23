Президент Беларуси Александр Лукашенко не собирался бежать из Дворца Независимости, где он находится вместе со своими детьми, заявила его пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

«Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы это не пытались представить отдельные блогеры и телеграм каналы, и дети его также были с ним», — сказала Эйсмонт.

Ее комментарий размещён в близком к пресс-службе президента Telegram-канале «Пул первого».

Эйсмонт также подтвердила, что вместе с президентом во дворце находится его младший сын Николай.

«В эти минуты президент также работает во Дворце Независимости», — сказала пресс-секретарь.

Ранее Эйсмонт сообщала, что Лукашенко весь день работал в ситуационном центре во Дворце независимости, «контролировал обстановку».

Minval.az