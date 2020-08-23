Крупное ДТП произошло в грузинском районе Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети). Микроавтобус упал с высоты 80 метров с каменистого склона. В результате погибли 17 человек, еще 3 получили серьезные ранения. Об этом сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на министерство внутренних дел Грузии.

На месте работают бригады патрульной и криминальной полиции, пожарно-спасательные команды, бригады скорой помощи. На данный момент продолжаются поиск пассажиров, проводится идентификация тел, оперативно-розыскные мероприятия. Отмечается, что спасательные работы проводятся с соблюдением всех норм безопасности несмотря на сложный рельеф местности и метеорологические условия. МВД Грузии начало расследование по статье 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта» (повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб) УК Грузии.

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