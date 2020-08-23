Государственное информагентство Беларуси «Белта», опубликовало видео, на котором снято, как Александр Лукашенко подлетал на вертолете к Дворцу независимости — своей резиденции, рядом с которой милиция заблокировала путь колонне демонстрантов.

На видео Лукашенко просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались».

Вскоре голос за кадром спрашивает: «Ну где они?» Журналисты предполагают, что это голос Николая Лукашенко, сына президента Беларуси. Александр Лукашенко отвечает: «Побежали. Они узнали, что ты будешь там».



Minval.az