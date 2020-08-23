Министерство обороны Беларуси сообщило, что может привлечь армию для разгона протестующих. Об этом говорится в пресс-службе ведомства во воскресенье, 23 августа.

Кроме этого, полиция готовится к разгону демонстрантов.

Также армия возьмет под охрану памятники и мемориалы, возле которых должны собираться участники акций протеста.

«Мы не можем смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей — сегодня организуются акции в этих священных местах. Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану», — говорится в сообщении.

Участников акций предупредили, что в случае «нарушения спокойствия и порядка» они будут иметь дело с армией.

«Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах — вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», — говорится в сообщении.

Minval.az