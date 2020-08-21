Врачи Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге извлекли из капитана 3-го ранга инородное тело. Об этом пишет «Фонтанка».

Ранее в сети появился снимок истории болезни, в котором указано, что пациент, 33-летний военнослужащий окружного штаба на Дворцовой площади, «во время празднования по случаю присвоения очередного воинского звания случайно проглотил звезду старшего офицера». Источники издания подтвердили правдивость этой информации, удивившись тому, что врачи официально оформили этот инцидент.

Поясняется, что речь идет о ритуале, в ходе которого получивший очередное звание офицер должен выпить стакан водки, на дне которого лежат звезды с погон, соответствующие званию.

Minval.az