Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пригласил группу российских журналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, «как они работают».

Белорусский президент, говоря о забастовке ряда сотрудников Белтелерадиокомпании, отметил, что «ситуация стабилизировалась».

По его словам, «кто хочет, тот работает, кто не хочет, тот не работает».

«А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное», — сказал Лукашенко (цитата по РИА Новости).

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