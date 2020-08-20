Киргизия упростила условия въезда в страну граждан иностранных государств и лиц без гражданства в условиях глобальной пандемии коронавирусной инфекции, сообщает в четверг пресс-служба правительства страны.

«Упрощены условия въезда в Киргизию граждан иностранных государств и лиц без гражданства. Соответствующие изменения внесены в распоряжение правительства Киргизии от 17 марта 2020 года», — говорится в информации пресс-службы.

«В условиях действия ограничительных мер по пропуску в Киргизию иностранных граждан и лиц без гражданства, принятых в целях обеспечения защиты здоровья населения и недопущения распространения коронавирусной инфекции, въехать в республику могут граждане иностранных государств и лица без гражданства, обучающиеся в вузах Киргизии при предъявлении справки с места учебы», — отмечается в сообщении.

«Изменения также касаются иностранных граждан, имеющих постоянный вид на жительство Киргизии, граждан, направляющихся на лечение в медицинские учреждения на территории республики при документальном подтверждении и граждане иностранных государств, следующие на похороны близких родственников», — сообщает пресс-служба правительства.

В рамках реализации экономических мер, направленных на минимизацию последствий, связанных с распространением COVID-19, принято решение о поэтапном возобновлении пропуска граждан иностранных государств, говорится в сообщении.

«В зависимости от стабилизации эпидемиологической ситуации Минздравом Киргизии будет утверждаться соответствующий перечень иностранных государств, который будет пересматриваться два раза в месяц. Граждане иностранных государств, вошедших в перечень, могут пересекать границу Киргизии в установленном законодательством порядке», — добавили в пресс-службе.

Minval.az