Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву грозит не менее 15 лет лишения свободы по делу о столкновениях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года под Бишкеком, сообщила в четверг «Интерфаксу» заместитель председателя Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, судебный процесс по Кой-Ташским событиям продолжается в закрытом режиме в формате видеоконференций, следующее заседание назначено на 24 августа.

«Гособвинение зачитало обвинительный акт, впереди еще допрос свидетелей, обвиняемых и прения. Только после этого гособвинение попросит установить срок наказания. Особо тяжкие статьи, предъявленные Атамбаеву, предусматривают не менее 15 лет лишения свободы», — сказала Жолдубаева.

Minval.az