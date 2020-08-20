У здания ФСБ на Лубянке в Москве вечером 20 августа проходит серия одиночных пикетов в поддержку политика Алексея Навального.

У здания находятся несколько десятков человек, в числе которых журналисты. Полиция задерживает людей, разворачивающих плакаты, а также тех, кто выкрикивает «Навальный!». Уже задержаны четыре человека, уточняет «Медуза».



Немногочисленные или одиночные пикеты также проходили в Новосибирске, Перми, Мурманске, Санкт-Петербурге, а также у больницы в Омске, где лежит Навальный.

Алексея Навального утром 20 августа госпитализировали в больницу в Омске. Политик находится в коме, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Соратники Навального считают, что политика отравили; точный диагноз пока не поставлен.

Minval.az