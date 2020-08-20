Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявляет об анонимном давлении на его семью в связи с ситуацией, происходящей в настоящее время в республике.

«А вы за белых или за красных? Такие вопросы и предложения приходят и мне, хотя в нашей истории мы это уже проходили. Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается», — сказал Макей в обращении к сотрудникам системы дипломатической службы, которое опубликовано на сайте МИД в четверг.

«Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладываются в моей голове с понятием «демократия», — заметил министр.

«За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами. Единицы, наверное, спасуют. Но в целом «спасибо» запугивателям, потому что такие действия сцементируют нас — тех, кто действительно хотел бы добра Родине», — заявил глава МИД.

При этом он подчеркнул, что «эти (происходящие в стране) события не могут оставить никого из нас безучастными потому, что мы разделяем общечеловеческие, наши белорусские, ценности, выступаем за единство нации, не приемлем радикализм и неоправданное насилие».

«Все мы за то, что называется емким белорусским словом «людскасць» (человечность)», — подчеркнул Макей.

Minval.az