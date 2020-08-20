В Беларуси продолжаются митинги за Александра Лукашенко, а также акции солидарности. Об этом сообщает TUT.BY.

Несколько десятков человек пришли на площадь Независимости в Минске, чтобы поддержать Александра Лукашенко.

В Витебске сегодня проходит митинг за Александра Лукашенко. Провластный митинг прошел также в Марьиной Горке.

В Гомеле прошел митинг в поддержку Лукашенко. На площади перед кинотеатром Мир собралось около 150 человек с красно-зелеными флагами.

Сегодня заявления об увольнении подписали несколько сотрудников канала Беларусь 5 — спортивные комментаторы Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов.

112 сотрудников Национальной библиотеки подписали открытое письмо с требованием восстановить в должности Павла Латушко. Он был уволен с поста директора Купаловского театра.









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