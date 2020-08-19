На протесты против итогов президентских выборов в Беларуси, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в среду, 19 августа, пришло меньше людей, чем днем ранее. Соответствующие фото и видео с протестных мероприятий опубликовали белорусские оппозиционные телеграм-каналы.



Мирные протестующие снова собрались в центре Гомеля. Сначала на площади, позже спустились на Советскую к цирку. Сейчас здесь примерно полторы сотни человек.



В Бобруйске митинг с бело-красно-белыми флагами проходит в формате «свободного микрофона». Жители города почтили минутой молчания погибших во время протестов.



Выступающие сообщили, что обращения с подписями горожан, которые собирались последние несколько дней, переданы в горисполком. Их поддержало более 1500 жителей города. Основные требования — отставка Лукашенко, привлечение к ответственности правоохранителей, избивавших горожан, освобождение всех задержанных активистов.



В Минске на площади Независимости активисты кричат: «Верим, можем, победим!» и начинают включать фонарики телефонов.

В Гродно на площади Ленина, где собралось несколько тысяч активистов, появились милиционеры, которые говорят собравшимся, что мероприятие незаконно. Активисты скандируют «Позор, позор!» и не расходятся. Они просят гродненцев не уходить с площади.



При этом в телеграм-каналах оппозиция анонсировала масштабную акцию в центре Минска, назначенную на 23 августа на 14.00. Присоединиться к ней предлагают жителям других городов, обещая обеспечить подвоз в столицу.

Minval.az