Координационный совет белорусской оппозиции в своей резолюции по итогам первого заседания призвал провести новые президентские выборы в республике.

В резолюции содержится требование о признании выборов в Беларуси 9 августа недействительными.

«Проведение новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию», — цитирует ТАСС резолюцию.

Также в Координационном совете заявили, что их целью не является «изменение конституционного строя и внешнеполитического курса Беларуси».

Minval.az