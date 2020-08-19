Казахстан, принимая решение о возможном использовании сил ОДКБ в Беларуси, будет исходить из национальных интересов, заявил заместитель главы казахстанского МИД Ержан Ашикбаев на брифинге в среду.

«Если это соответствует нашим интересам, будет принято именно то решение, которое соответствует национальным интересам Казахстана», — сказал Ашикбаев журналистам, говоря о казахстанской позиции к возможности использовать силы ОДКБ в Беларуси по просьбе действующего президента страны Александра Лукашенко.

«Все будет в рамках наших обязательств. Соответствующим образом рассмотрено», — добавил казахстанский дипломат (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az