Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого заявил об озабоченности в связи с попытками нескольких государств оказать давление на руководство Беларуси и дестабилизировать внутриполитическую обстановку, передает пресс-служба Кремля.

«Выражена заинтересованность в том, чтобы не допустить конфронтационного варианта развития событий», ‒ говорится в сообщении.

Стороны обсудили различные пути содействия диалогу между властью и оппозицией в Беларуси, в том числе при посредничестве ОБСЕ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Евросовете. Они также договорились продолжить контакты после заседания совета 19 августа.

Minval.az