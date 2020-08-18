Cегодня по всей Беларуси продолжаются акции протеста и Общенациональная забастовка. В этот момент на площади Независимости в Минске собрались несколько тысяч человек, люди стекаются на акцию со всех сторон, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Minval.az