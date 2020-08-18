Президент Беларуси Александр Лукашенко привел вооруженные силы на западных границах республики в полную боевую готовность, сообщает БелТА.

15 августа Лукашенко заявил, что на границах республики с Польшей и прибалтийскими странами наращивается военный контингент.

«Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность», — сказал Лукашенко.

По его словам, против Беларуси ведутся «скоординированные действия» как внутри страны, так и за ее пределами.

Minval.az