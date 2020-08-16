Синод Белорусской православной церкви призвал белорусский народ прекратить противостояние в стране. Об этом говорится в сообщении на сайте БПЦ.

«Если мы сегодня все вместе не остановим противоборство, то доведём страну до необратимых разрушительных последствий», — заявили в церкви.

В сообщении говорится, что БПЦ «категорически осуждает насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство».

В церкви призвали всех белорусов «остановиться и прекратить противостояние».

Также в БПЦ надеются, что белорусские власти «остановят насилие, услышат голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния, а проявивших зверство и жестокость — предадут законному суду и осуждению».

Minval.az