У Стелы в центре Минска, Беларусь, собрались десятки тысяч протестующих против президента Александра Лукашенко. Об этом пишет NEXTA Live в Telegram в воскресенье, 16 августа.

На проспекте Победителей собрались десятки тысяч человек, которые скандируют: «Уходи!», «Верам, можам, переможам!», «Лукашенко в автозак!».

При этом протесты в столице поддержали и люди из городов по все Беларуси. Люди также вышли в центры своих городов с бело-красными флагами, чтобы выразить несогласие с результатами выборов в стране.











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